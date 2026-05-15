Театральный критик оценила спектакль «Гамлет» с участием Юры Борисова

Спектакль «Гамлет» с участием актера Юры Борисова, премьера которого состоялась в МХТ имени Чехова, стал авторским взглядом режиссера Андрея Гончарова на пьесу Уильяма Шекспира, заявила в беседе с НСН критик Ольга Галахова. По ее словам, театральное мастерство Борисова пока остается загадкой.

Обращение к «Гамлету» третий раз за 100 лет, это нечасто. Однако не уверена, что антрепризным способом эту пьесу возможно вскрыть. Борисова как театрального актера я не знаю, для меня пока вопрос. Все зависит от режиссера, от его видения пьесы. Чрезвычайно важен аспект открытия текста, возможность повернуть его к сегодняшнему зрителю. Это не означает упрощение текста, но его надо сделать живым и современным, — высказалась Галахова.

Ранее сообщалось, что Борисов исполнил роль принца в спектакле «Гамлет», который поставил МХТ имени Чехова. На предпремьерном показе артисты также играли в подобие настольного тенниса. Представление вызвало ажиотаж у зрителей, перекупщики продают билеты за 200 тыс. рублей.