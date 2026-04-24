В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Также агентство с учетом позиции Минтранса и МИД отменило рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ.

До этого сообщилалось о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в воздушной гавани приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Кроме того, три стюардессы попали в больницу из-за сильной турбулентности. Инцидент произошел в тот момент, когда международный рейс компании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса заходил на посадку в Сиднее. По словам пассажиров, самолет резко дернуло, а бортпроводниц «подбросило в воздух».