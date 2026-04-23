Разминаю горбушу с творожным сыром и зеленью — мажу на лаваш. Нежный рулет к чаю — лучше, чем в кофейне

Разминаю горбушу с творожным сыром и зеленью — мажу на лаваш, сворачиваю рулет, и через 5 минут на столе нежная, сочная закуска, которая получается вкуснее, чем в любой кофейне. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития, завтрака или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, мягкий лаваш, а внутри — нежная, кремовая начинка из консервированной горбуши, творожного сыра и свежей зелени, которая пропитывает лаваш и делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 1 банка консервированной горбуши (в собственном соку), 150 г творожного сыра, пучок укропа или петрушки, соль и перец по вкусу (по желанию). Горбушу разомните вилкой вместе с жидкостью (или слейте, если хотите более плотную начинку). Творожный сыр смешайте с рубленой зеленью, добавьте горбушу, перемешайте. Лаваш смажьте получившейся пастой, равномерно распределите. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

