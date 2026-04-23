Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 14:00

Разминаю горбушу с творожным сыром и зеленью — мажу на лаваш. Нежный рулет к чаю — лучше, чем в кофейне

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разминаю горбушу с творожным сыром и зеленью — мажу на лаваш, сворачиваю рулет, и через 5 минут на столе нежная, сочная закуска, которая получается вкуснее, чем в любой кофейне. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития, завтрака или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, мягкий лаваш, а внутри — нежная, кремовая начинка из консервированной горбуши, творожного сыра и свежей зелени, которая пропитывает лаваш и делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 1 банка консервированной горбуши (в собственном соку), 150 г творожного сыра, пучок укропа или петрушки, соль и перец по вкусу (по желанию). Горбушу разомните вилкой вместе с жидкостью (или слейте, если хотите более плотную начинку). Творожный сыр смешайте с рубленой зеленью, добавьте горбушу, перемешайте. Лаваш смажьте получившейся пастой, равномерно распределите. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Проверено редакцией
Читайте также
рулеты
рецепты
лаваш
горбуша
закуски
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.