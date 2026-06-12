Перестала жарить оладьи из кабачков, попробовав этот рулет: ни муки, ни яиц не надо

Перестала жарить оладьи из кабачков, попробовав этот рулет: ни муки, ни яиц не надо

Рулет из кабачков — это универсальное блюдо, которое можно подавать на завтрак, ужин или в качестве закуски, а начинку легко заменить на любую другую по своему вкусу.

Для коржа возьмите: 2 кабачка, 100 г твердого сыра. Для начинки: 100 г крабовых палочек, 2 помидора, 3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок укропа.

Рецепт: кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами. Выложите внахлест на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до мягкости и румянца.

Для соуса смешайте майонез, сметану, выдавленный чеснок и рубленый укроп. Готовый кабачковый корж смажьте соусом. Сверху выложите нарезанные крабовые палочки и тонкие дольки помидоров. Плотно сверните рулет. Нарежьте порционными кусками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить рулет из кабачков и дала совет: если хотите более хрустящий корж, после запекания дайте ему остыть всего 2–3 минуты, а затем сразу смазывайте начинкой — теплый корж лучше впитывает соус, не трескается при сворачивании и не успевает размокнуть.

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