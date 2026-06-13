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13 июня 2026 в 09:40

Закуска, пока ждешь шашлык: самое время подрумянить лаваш с сыром, чесноком и творогом — исчезает быстрее мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Мангал уже горячий? Самое время отправить на решетку лаваш с нежной сырной начинкой. Пока жарится мясо, эта простая закуска успевает первой собрать вокруг себя всех гостей. Снаружи лаваш становится румяным и слегка хрустящим, а внутри прячется горячая начинка из творога, сыра, чеснока и свежей зелени.

Получается удивительно вкусное сочетание: тонкий поджаренный лаваш, тягучий расплавленный сыр и нежный творог с ароматом зелени. Готовится такая закуска буквально за несколько минут, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты: лаваш — 2 шт., сыр твердый — 120 г, творог — 120 г, чеснок — 2 зубчика, укроп и петрушка — 15 г, майонез — 30 г.

Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте творог, сыр, чеснок, зелень и майонез до однородной массы.

Лаваши разрежьте пополам или оставьте целыми, если они небольшие. Распределите начинку по одной половине каждого листа и сложите пополам либо сверните конвертом. Уложите заготовки в решетку для гриля и готовьте над умеренно горячими углями по 2–3 минуты с каждой стороны. Лаваш должен слегка подрумяниться, а сыр внутри полностью расплавиться.

Проверено редакцией
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МАНГАЛ
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