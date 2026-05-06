06 мая 2026 в 15:00

Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см

Фото: D-NEWS.ru
Представьте изумрудную реку, которая весной внезапно расцветает тысячами розово-белых звезд — это флокс «кимоно» преображает ваш сад в настоящую цветочную сказку. Этот вечнозеленый многолетник образует плотные, ковровые подушки высотой всего 10–15 см, зато в ширину разрастается до полуметра, полностью скрывая под собой почву.

В мае-июне куст превращается в сплошное розово-белое «кимоно» — тонкие игольчатые листья исчезают под сотнями цветков диаметром до 2 см. Каждый из них состоит из пяти белых лепестков с эффектной широкой розовой полосой по центру, за что этот сорт называют также Candy Stripe — «леденцовая полоска».

Цветение длится около месяца, а если после первой волны слегка подстричь кустик, он порадует повторным, хоть и менее обильным цветением в августе-сентябре. «Кимоно» любит солнце и легкую, песчаную или каменистую почву. Он засухоустойчив, не выносит застоя воды и отлично зимует без укрытия. Идеален для альпийских горок, рокариев, подпорных стенок и в качестве почвопокровного растения в приствольных кругах деревьев.

Мария Левицкая
