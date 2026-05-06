Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада

Шток-роза — одно из самых эффектных растений для сада. Высокие цветущие «свечи», огромные махровые цветы и почти непрерывное цветение делают ее настоящей звездой участка. Современные сорта выглядят намного роскошнее старых мальв: цветки стали крупнее, плотнее и разнообразнее по оттенкам.

Особенно красиво шток-розы смотрятся вдоль заборов, стен, дорожек и рядом с домом. Многие сорта легко вырастают до 1,5–2 метров и создают ощущение настоящего южного сада. Вот 10 сортов, которые действительно выглядят шикарно.

«Рогнеда» (Rogneda) — роскошный сорт с крупными густомахровыми цветками кремово-персикового оттенка. Очень мощные стебли и эффектное цветение.

«Шатерс дабл пинк» (Chaters Double Pink) — высокая махровая шток-роза с насыщенно-розовыми цветками, напоминающими пионы.

«Шатерс дабл виолет» (Chaters Double Violet) — эффектный сорт с густыми темно-фиолетовыми цветками с бархатным оттенком.

«Мажоретт микс» (Majorette Mixed) — более компактная серия с очень плотными махровыми цветками разных оттенков.

«Нигра» (Nigra) — знаменитая почти черная шток-роза с глубоким бордово-шоколадным оттенком лепестков.

«Пичез энд дримс» (Peaches 'n' Dreams) — нежный сорт с пышными персиково-розовыми цветками и романтичным видом.

«Саммер карнивал» (Summer Carnival) — смесь высоких махровых шток-роз с огромными цветками разных цветов.

«Хало априкот» (Halo Apricot) — необычный сорт с абрикосовыми лепестками и контрастной серединкой.

«Крем де кассис» (Creme de Cassis) — очень эффектная двухцветная шток-роза с бело-малиновыми переливами.

«Поларстар» (Polarstar) — роскошный белоснежный сорт с крупными цветками, который особенно красиво смотрится вечером.

Чтобы шток-розы выглядели действительно роскошно, им нужно солнечное место, питательная почва и защита от сильного ветра. А высоким сортам лучше сразу поставить опоры — во время цветения стебли становятся очень тяжелыми от количества бутонов.

Ольга Шмырева
