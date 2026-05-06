06 мая 2026 в 13:20

Лилии не капризничают, а цветут как сумасшедшие: 4 правила посадки, и клумба как с картинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лилии могут цвести так, что глаз не оторвать, но только если не накосячить при посадке. Часто проблема не в сорте, а в мелочах, которые легко упустить. Я придерживаюсь простой схемы — и цветы радуют все лето без сюрпризов.

Начните с луковиц: берите плотные, без гнили и повреждений, сухие чешуи уберите. Место выбирайте солнечное, но с легкой тенью у основания — помогают низкие растения рядом. Почва нужна рыхлая: в тяжелую добавьте песок и торф, иначе вода застаивается и все гниет. Главное правило — глубина: луковицу закапывают на три ее высоты, не мельчите и не «топите».

При посадке дайте фосфор и калий, а с азотом не усердствуйте. Держите расстояние 20–25 см, чтобы не было тесно и сыро. После посадки хорошо пролейте, сверху замульчируйте. Дальше все просто: умеренный полив, рыхление и чистые грядки. Тогда лилии не болеют и выдают пышное цветение каждый сезон.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Россиянам дали неожиданный совет по поиску романтических отношений
Марина Макарова
