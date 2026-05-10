10 мая 2026 в 09:30

Пора на клумбу: когда высаживать гладиолусы и лилии — подсказка по регионам

Представьте: середина лета, и ваша клумба пылает роскошными свечами гладиолусов и благоухает нежными лилиями. Эти два цветка — настоящая мечта садовода: неприхотливые, величественные, способные превратить самый скромный участок в нарядный сад. Гладиолус покоряет своей графичностью и богатством палитры — от белоснежного до почти черного. Кроме того, гладиолусы цветут до самой осени, а значит, из них всегда можно собрать красивый и стойкий букет на 1 сентября своим детям или внукам. При этом лилии дарят вашему саду аромат и изысканность, цветут волнами и практически не требуют ежегодной пересадки. Главное — не опоздать с посадкой и правильно подготовить к ней луковицы.

Когда доставать луковицы по регионам

За 2–3 недели до высадки в грунт луковицы нужно достать из холодильника и дать им «проснуться» при комнатной температуре в темном месте. Ориентируйтесь на прогрев почвы до +10–12 °C на глубине штыка лопаты — это главный сигнал к посадке.

  • Центральная Россия и Подмосковье: луковицы достают из холодильника в середине апреля. Когда высаживать гладиолусы? С конца апреля по 15–20 мая, лилии — с первой декады мая;

  • Поволжье и Черноземье: ориентир тот же, что и для Подмосковья, но при теплой весне можно стартовать на неделю раньше;

  • Урал и Западная Сибирь (Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск): луковицы достают в начале мая, высадка — вторая половина мая, не раньше 15–20-го числа;

  • Восточная Сибирь и Дальний Восток: луковицу гладиолуса достают в середине мая, в грунт — с конца мая по начало июня.

Лилии чуть менее чувствительны к холоду, чем гладиолусы, — их можно высаживать на 1–2 недели раньше гладиолусов в каждом из регионов. Глубина посадки луковицы гладиолуса — 10–15 см (три диаметра луковицы), расстояние между растениями — 20–25 см. Лилии сажают на глубину двух-трех диаметров луковицы, расстояние — 25–30 см.

Что делать, если луковицы сырые

Сырость при хранении — частая беда. Но это не приговор: большинство луковиц можно спасти, действуя быстро.

  1. Осмотрите каждую луковицу: мягкие, темные, с неприятным запахом участки — это гниль. Здоровую ткань вырезают острым ножом до «живого», срез присыпают толченым углем или обрабатывают зеленкой.

  2. Просушите: разложите луковицы в один слой на газете или решетке в теплом, хорошо проветриваемом месте на 3–5 дней. Не под прямыми лучами солнца.

  3. Если появилась плесень: протрите луковицу тряпочкой, смоченной в растворе марганцовки (розовый), подержите 20–30 минут и снова просушите.

  4. Если луковица сморщилась, но упругая: замочите на 12 часов в растворе на основе гидроксикоричных кислот — это восстановит тургор и придаст сил перед посадкой.

  5. Полностью сгнившие и мягкие луковицы, к сожалению, не подлежат восстановлению, их лучше сразу утилизировать, чтобы не заразить здоровый материал.

Сухую, немного сморщенную луковицу с живыми чешуйками смело высаживайте — она наберет силу прямо в земле.

Советы по уходу и соседству на клумбе

Гладиолус и лилия любят солнечные, защищенные от сильного ветра места с дренированной, слабокислой почвой. Несколько важных правил:

  • Не сажайте гладиолусы рядом с луком и чесноком — общие вредители и болезни сделают свое дело быстро.

  • Лилии плохо уживаются с тюльпанами: оба вида подвержены серой гнили, и болезнь быстро переходит от одного к другому.

  • Хорошие соседи для лилии — бархатцы и календула: они отпугивают тлю и нематод.

  • Гладиолус хорошо стоит рядом с флоксами, астрами и рудбекией — они не конкурируют корнями и создают красивый ярусный ансамбль.

  • Полив: умеренный, раз в неделю, под корень, без попадания воды на листья и цветоносы — иначе не избежать грибковых болезней.

  • Подкормка: в начале роста — азот, в период бутонизации — фосфор и калий.

Лилии и гладиолусы — это инвестиция в красоту с минимальными вложениями труда. Посадите их однажды на своей клумбе — и они отблагодарят вас пышным цветением, которым вы будете любоваться все лето.

Ранее мы рассказывали, как делить многолетники, чтобы ваша клумба была самой пышной во всем СНТ.

Виктория Семенова
