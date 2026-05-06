Хрупкая внешность и стальной характер — выдерживает заморозки и цветет до ноября. Сорт-«терминатор» для дачи выходного дня

Представьте, что кто-то рассыпал по вашему саду нежные шелковые лепестки, словно персиковые горошины, — это цветет годеция крупноцветковая . Этот изящный, но удивительно стойкий многолетник (в культуре выращиваемый как однолетник) способен преобразить любую клумбу в настоящий райский сад.

Ее крупные чашевидные цветки диаметром до 10 см напоминают распустившуюся розу или роскошную камелию. Они могут быть простыми и махровыми с волнистыми краями, а палитра оттенков варьируется от ослепительно-белого и нежно-лососевого до ярко-алого и пурпурного. В отличие от многих капризных красавиц, годеция неприхотлива и холодостойка. Она предпочитает солнечные места, но мирится с легкой полутенью, а цветение ее продолжается с июля до самых заморозков.

Секрет пышного ковра прост: высевайте семена в открытый грунт в апреле-мае, и уже в середине лета ваши клумбы и бордюры накроются плотным слоем живых цветов. Это растение станет настоящим открытием для занятых садоводов и идеальным компаньоном для розариев и миксбордеров.

