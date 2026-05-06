Врач раскрыла неожиданные признаки опухоли мозга

Появление мушек перед глазами, утренняя мигрень и затуманивание зрения при движениях головы могут указывать на опухоль мозга, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» офтальмолог Ангелина Казанцева. Она уточнила, что если при наклоне или резком вставании зрение пропадает до 10 секунд, то это очень тревожный сигнал.

Внутричерепное давление повышается, поскольку опухоль давит на желудочки или блокирует отток спинномозговой жидкости. [Последняя] под давлением передавливает зрительный нерв снаружи. Отростки нервных клеток перестают получать питание — возникает отек зрительного нерва. В отличие от воспаления, застойный диск не вызывает резкого падения зрения на ранних стадиях. Зрение падает позже, когда отек приводит к атрофии нерва — и это уже необратимо, — отметила Казанцева.

По ее словам, опухоль мозга вызывает внутричерепную гипертензию. Это состояние сопровождается не только головной болью по утрам, но и тошнотой с рвотой без облегчения.

Ранее офтальмолог Анна Черных заявила, что остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения. По ее словам, хронические заболевания могут нарушать кровоснабжение тканей глаз.