«Кто вам сказал?»: Милонов отчитал школы за одну инициативу Милонов не поддержал запрет иностранной музыки на школьных выпускных

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал не запрещать иностранную музыку на выпускных в школах, заявив об этом в мессенджере МАКС. Парламентарий отметил, что руководство учреждений неверно интерпретирует закон о русском языке.

К удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по «Единой России» я, конечно же, инициирую поправки в этот закон, чтобы ни у кого больше не было такого искушения, — отметил Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо давать детям возможность слушать ту музыку, которую они хотят. Он также призвал школы сделать выпускной для детей «их праздником».

Ранее Министерство просвещения России определило дату проведения выпускных вечеров в школах, рекомендованная дата — 27 июня 2026 года. Она носит рекомендательный характер, а окончательное решение остается за регионами.