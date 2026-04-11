Названа дата выпускных балов в российских школах

Министерство просвещения России определило дату проведения выпускных вечеров в школах. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, рекомендованная дата — 27 июня 2026 года.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что общая цель ведомства — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны. При этом эта дата носит рекомендательный характер, а окончательное решение остается за регионами.

Министр выразил надежду, что этот трогательный и знаковый день для выпускников пройдет торжественно и радостно. Последние звонки в российских школах в этом году прозвенят 26 мая.

Ранее сообщалось, что в московских школах набирает популярность новый формат празднования окончания начальной школы — выпускные для четвероклассников проводят на яхтах и в ресторанах с приглашением блогеров. Стоимость таких мероприятий достигает 1,5 млн рублей. Практически все доступные площадки на конец весны уже забронированы.

До этого стало известно, что в городе Тобольске Тюменской области в этом году не будут проводить общегородской последний звонок. Вместо этого праздника будет организован общегородской фестиваль выпускников.