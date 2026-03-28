Москвичи начали выкладывать миллионы ради выпускных для четвероклассников Mash: выпускной для четвероклассников на яхтах стал новым трендом в Москве

В московских школах набирает популярность новый формат празднования окончания начальной школы — выпускные для четвероклассников проводят на яхтах, в ресторанах с приглашением блогеров, пишет Telegram-канала Mash. Стоимость таких мероприятий достигает 1,5 млн рублей. Практически все доступные площадки на конец весны уже забронированы.

Сбор средств родительские комитеты начали с середины марта. В столице с одного ученика просят от 45 тыс. рублей, в Подмосковье суммы варьируются от 15 до 30 тыс. рублей. В программу обычно входят аниматоры, фотозоны, игровые центры и развлечения вроде скалодромов. Отдельной статьей расходов идут подарки учителям: некоторые классы дарят педагогам спа-сертификаты и даже ювелирные украшения.

Для желающих организовать праздник с размахом доступны люксовые варианты: аренда яхт, ресторанов, вызов звезд TikTok. При этом присутствие родителей на мероприятии оплачивается отдельно — около 5 тыс. рублей за место за столом.

Ранее стало известно, что студенты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета могут остаться без выпускного вечера из-за пропажи 5 млн рублей. Организатор сбора средств объявила о потере части бюджета и перестала выходить на связь. Мероприятие профинансировали примерно 400 человек.