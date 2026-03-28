Москвичи начали выкладывать миллионы ради выпускных для четвероклассников

Mash: выпускной для четвероклассников на яхтах стал новым трендом в Москве

В московских школах набирает популярность новый формат празднования окончания начальной школы — выпускные для четвероклассников проводят на яхтах, в ресторанах с приглашением блогеров, пишет Telegram-канала Mash. Стоимость таких мероприятий достигает 1,5 млн рублей. Практически все доступные площадки на конец весны уже забронированы.

Сбор средств родительские комитеты начали с середины марта. В столице с одного ученика просят от 45 тыс. рублей, в Подмосковье суммы варьируются от 15 до 30 тыс. рублей. В программу обычно входят аниматоры, фотозоны, игровые центры и развлечения вроде скалодромов. Отдельной статьей расходов идут подарки учителям: некоторые классы дарят педагогам спа-сертификаты и даже ювелирные украшения.

Для желающих организовать праздник с размахом доступны люксовые варианты: аренда яхт, ресторанов, вызов звезд TikTok. При этом присутствие родителей на мероприятии оплачивается отдельно — около 5 тыс. рублей за место за столом.

Ранее стало известно, что студенты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета могут остаться без выпускного вечера из-за пропажи 5 млн рублей. Организатор сбора средств объявила о потере части бюджета и перестала выходить на связь. Мероприятие профинансировали примерно 400 человек.

Саудовская Аравия нашла способ решить проблему Ормузского пролива
Подмосковный маньяк раскрыл число совершенных убийств
Убитая войсками Израиля в Ливане журналистка сотрудничала с «Известиями»
«Задета вена»: Синицина раскрыла жуткие подробности травмы на шоу Навки
В США объяснили, как Китай усидел на двух геополитических стульях
«Пипе слова не давали»: Захарова поставила на место депутата Рады
«Я готов»: лидер Словакии согласился на встречу с Зеленским по «Дружбе»
Пенсионер спас жизнь зятя, отдав ему свой орган
Раскрыты детали дела россиянки, чье тело нашли в братской могиле Бангкока
Озвучены страшные последствия авиаудара по столице Ирана
Россиянам рассказали, чем опасна подделка инвалидности
Россиянам предсказали закрытие модных магазинов
Крупнейший порт Омана «взял паузу» в работе по веской причине
Риттер разнес планы США по захвату острова Харк
Суд изъял имущество экс-главы Вологды после его смерти
Российские пенсионеры вложили баснословную сумму в «новую МММ» и прогорели
Таксист насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео
Глава Росатома сделал тревожное заявление о ситуации на АЭС «Бушер»
Политолог оценил конфликт между Рубио и Каллас
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

