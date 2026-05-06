Специалисты из 140 стран отправили заявки на участие в ArtMasters Open

Организаторы международных командных соревнований ArtMasters Open приняли заявки на участие от молодых специалистов из 140 стран. Всего на отборочный этап зарегистрировались свыше 3,5 тыс. представителей сферы креативных индустрий. Больше всего заявок поступило из Пакистана, Алжира, Марокко, Бразилии и Индонезии.

Мы впервые проводим ArtMasters Open. Фиксируем высокий интерес к этому формату в международном креативном сообществе. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы и СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников — «Графический дизайнер», «Оператор кино и ТВ», «Режиссер монтажа» и «Художник по гриму». Наша цель — предоставить талантливой молодежи единую площадку для сотрудничества и наглядно показать, что культура не знает границ, — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Финал ArtMasters Open пройдет в Екатеринбурге в сентябре в рамках Международного фестиваля молодежи. Ожидается участие 10 тыс. человек из 190 стран. В программе — тематические треки по обмену опытом в сфере госуправления и молодежного парламентаризма. К конкурсу допускаются специалисты 18–35 лет со знанием английского. Участников поделят на две категории: иностранцы и финалисты национального чемпионата «АртМастерс». Они смогут проявить свои силы в 15 компетенциях в направлениях «Кино» и «Музыка».

Ранее директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин принял участие в Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах. В ходе дискуссий собравшиеся обсудили новые точки роста креативной экономики Кавказа и инвестиционный потенциал креативных индустрий. Кроме того, специалисты поговорили о кинопроизводстве как о драйвере регионального развития.