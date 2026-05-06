06 мая 2026 в 12:31

Раскрыто, как часто россияне строят отношения при культурных несовпадениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дейтинг-сервис «VK Знакомства» совместно с книжным сервисом «Литрес» провел исследование о том, как часто россияне сталкивались с явлением swag gap («разрыв в стиле», разница между партнерами в социальном и культурном капитале, их отличия в образе жизни, стиле, увлечениях и интересах) в реальной жизни. Большинство респондентов (69%) хотя бы раз в жизни оказывались в подобной ситуации. При этом 62% опрошенных считают, что это не помешало строить отношения.

Отмечается, что многие (61%) не считают данные различия препятствием для построения крепких и гармоничных отношений. В литературе самыми яркими примерами swag gap респонденты назвали Евгения Онегина и Татьяну Ларину, а также Мастера и Маргариту.

Ранее сообщалось, что на платформе «VK Видео» к 9 Мая выйдет проект «Живые голоса». В нем приняли участие известные артисты разных поколений. Среди них Баста, Валя Карнавал, Тимати, Влад А4 и Ксения Бородина. Звезды прочитают стихи военных времен и поговорят о памяти и событиях ВОВ. Выпуски будут показаны также в эфире телеканала РЕН ТВ.

