«VK Видео» выпустит проект «Живые голоса» к 9 мая

На платформе «VK Видео» к 9 мая выйдет проект «Живые голоса». В нем приняли участие известные артисты разных поколений. Среди них Баста, Валя Карнавал, Тимати, Влад А4 и Ксения Бородина. Звезды прочитают стихи военных времен и поговорят о памяти и событиях ВОВ. Выпуски будут показаны также в эфире телеканала РЕН ТВ.

К 9 мая мы готовим какой-то интересный номер, связанный с музыкой и стихами военных лет. В этом году мне посчастливилось прочитать самое мое любимое стихотворение о войне — «Нас не нужно жалеть» Семена Гудзенко. У меня есть и песня на эти стихи, которая вышла 10 лет назад, а сегодня я их прочитал вместе с произведением Алексея Суркова. Это очень тяжелая работа. Волнительно, и не получается так, как хотелось бы, — по причине того, что я не являюсь профессиональным чтецом. Это большая ответственность. Я это сделал с большим уважением и желанием как-то по-своему прочитать эти великие стихи, — отметил Баста.

Проект состоит из пяти серий. Каждая посвящена одному году войны. В каждом выпуске участвуют 10 артистов. Премьера проекта «Живые голоса» состоится 5 мая в 11:00 в «VK Видео». Новые эпизоды будут выходить ежедневно с 6 по 9 мая.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что ее дед во времена Великой Отечественной войны дошел до самого Берлина. Она призналась, что исполнять песни, посвященные ВОВ, эмоционально тяжело.