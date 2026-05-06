06 мая 2026 в 12:37

Раскрыто, сколько Минфин потратит на покупку золота и валюты в мае и июне

Минфин с 8 мая по 4 июня потратит на покупку валюты и золота 110 млрд рублей

Минфин впервые за последний год вернется к покупке валюты и золота и потратит на эти цели 110 млрд рублей, говорится на сайте ведомства. До этого министерство ежемесячно проводило продажи активов, а в марте и апреле 2026 года полностью остановило операции. С мая по начало июня ведомство будет ежедневно направлять на покупку валюты и золота по 5,8 млрд рублей.

Объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года составляет 110,3 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мировые резервы нефти в апреле сократились на 200 млн баррелей. Причиной падения называют обострение ситуации на Ближнем Востоке. Глава отдела нефтяных исследований компании Джим Буркхард заявил, что мировой рынок потерял 1 млрд баррелей нефти и падение предложения происходит гораздо быстрее, чем снижение спроса на топливо.

Минфин
золото
валюта
бюджет России
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

