Раскрыто, сколько Минфин потратит на покупку золота и валюты в мае и июне

Минфин впервые за последний год вернется к покупке валюты и золота и потратит на эти цели 110 млрд рублей, говорится на сайте ведомства. До этого министерство ежемесячно проводило продажи активов, а в марте и апреле 2026 года полностью остановило операции. С мая по начало июня ведомство будет ежедневно направлять на покупку валюты и золота по 5,8 млрд рублей.

Объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года составляет 110,3 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей, — сообщили в ведомстве.

