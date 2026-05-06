Терапевт назвала один из ключевых факторов старения кожи

Терапевт Махова: стресс существенно ускоряет старение кожи лица

Стресс существенно ускоряет старение кожи лица, делая ее более сухой и тусклой, предупредила терапевт Ульяна Махова. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», эмоциональное перенапряжение нередко приводит к воспалениям и отекам.

Стресс системно ускоряет клеточный износ и воспаление. Кожа показывает состояние организма. Когда вы долго нервничаете, организм вырабатывает много кортизола. В малых дозах он полезен, но в хроническом режиме начинает «поедать» белки молодости — коллаген и эластин. Кожа как пружинный матрац, где пружины — это коллаген. Кортизол при хроническом стрессе постепенно «расшатывает» эти пружины. Матрац проседает, и появляются заломы и морщины, — рассказала Махова.

Она отметила, что стресс нарушает защитный барьер кожи, вследствие чего она хуже удерживает влагу. Это приводит к сухости и чувствительности. Помимо этого, во время эмоционального напряжения спазмируются мелкие сосуды. Из-за этого кожа получает меньше кислорода и питательных веществ. Вдобавок к этому стресс может обострять акне, розацеа, экзему и псориаз и, наоборот, замедлять заживление ран и царапин.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что привычка подпирать щеку рукой или наклонять голову набок может ускорять старение кожи и провоцировать появление морщин. Она добавила, что во время сна лицом в подушку кожа «сплющивается».

