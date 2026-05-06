Названа компания, ставшая вторым триллионером в Азии

Samsung стала второй азиатской компанией с капитализацией в $1 трлн

Капитализация южнокорейского гиганта Samsung Electronics превысила отметку в $1 трлн, сообщает агентство Bloomberg. Компания стала второй в Азии после Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, преодолевшей эту отметку. Рубеж был взят на фоне глобального ажиотажа вокруг микрочипов для систем искусственного интеллекта.

Акции Samsung, являющейся крупнейшим мировым производителем микросхем памяти NAND и DRAM, за последний год выросли более чем в четыре раза. В ходе торгов в среду, 6 мая, бумаги прибавляли до 13%. Помимо этого, позитивная динамика акций компании также способствовала росту южнокорейского фондового индекса KOSPI, который впервые поднялся выше уровня в 7 тыс. пунктов.

Ранее Samsung подала в Роспатент 12 заявок на регистрацию товарных знаков для телевизоров и аудиосистем. В их числе — Crystal HD, Samsung Vision AI, Sound Tower, Music Studio, Samsung OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K и другие. Документы были поданы в марте 2026 года через компанию «Самсунг электроникс».

