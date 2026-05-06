Сексолог рассказала о главных ошибках мужчин при знакомстве онлайн

Во время онлайн-знакомств не следует делать комплименты женскому телу, заявила NEWS.ru психолог, сексолог Александра Миллер. По ее словам, такой знак внимания, равно как и обычные клише в разговоре, может привести к блокировке.

Ошибка номер один при онлайн-знакомстве — банальность. Сообщения, например, «Привет, как дела?» не работают. Женщина получает 50 таких «приветов» в день, в итоге ты просто сливаешься в серую массу. Недопустимы комплименты телу в начале знакомства. «У тебя шикарная грудь» — мгновенный блок. Мы не коровы на ярмарке, а сексуальный намек в третьем сообщении — это диагноз. Не нужно при знакомстве ныть про бывшую, работу или жаловаться, что все женщины мира разочаровали. Никто не станет об этом слушать, — поделилась Миллер.

Она добавила, что не стоит без конца писать длинные сообщения о себе, не делая пауз, и использовать смайлики с неприличным подтекстом при знакомстве. По словам сексолога, не следует настойчиво интересоваться, чем девушка занимается и сколько зарабатывает, а также приглашать ее к себе домой.

Ранее психолог Екатерина Макарова заявила, что мужчины положительно реагируют на инициативных женщин. По ее словам, на сегодняшний день люди обоих полов реже знакомятся на улице.