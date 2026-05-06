06 мая 2026 в 12:41

Сексолог рассказала о главных ошибках мужчин при знакомстве онлайн

Сексолог Миллер: при знакомстве онлайн не нужно делать комплименты женскому телу

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Во время онлайн-знакомств не следует делать комплименты женскому телу, заявила NEWS.ru психолог, сексолог Александра Миллер. По ее словам, такой знак внимания, равно как и обычные клише в разговоре, может привести к блокировке.

Ошибка номер один при онлайн-знакомстве — банальность. Сообщения, например, «Привет, как дела?» не работают. Женщина получает 50 таких «приветов» в день, в итоге ты просто сливаешься в серую массу. Недопустимы комплименты телу в начале знакомства. «У тебя шикарная грудь» — мгновенный блок. Мы не коровы на ярмарке, а сексуальный намек в третьем сообщении — это диагноз. Не нужно при знакомстве ныть про бывшую, работу или жаловаться, что все женщины мира разочаровали. Никто не станет об этом слушать, — поделилась Миллер.

Она добавила, что не стоит без конца писать длинные сообщения о себе, не делая пауз, и использовать смайлики с неприличным подтекстом при знакомстве. По словам сексолога, не следует настойчиво интересоваться, чем девушка занимается и сколько зарабатывает, а также приглашать ее к себе домой.

Ранее психолог Екатерина Макарова заявила, что мужчины положительно реагируют на инициативных женщин. По ее словам, на сегодняшний день люди обоих полов реже знакомятся на улице.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
