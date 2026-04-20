Психолог ответила, могут ли женщины знакомиться первыми

Психолог Макарова: мужчины положительно относятся к инициативным женщинам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчины положительно относятся к инициативным женщинам, заявила РИАМО клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова. Она отметила, что сейчас представители обоих полов реже знакомятся на улице.

Кстати, мужчины довольно благосклонно воспринимают таких женщин, ведь эта ситуация демонстрирует, в первую очередь, безопасность общения и доступность женщины. Он уже видит, что с ней легко и комфортно, и дальнейшие шаги к завязыванию знакомства облегчены, — рассказала Макарова.

Психолог подчеркнула, что женская инициатива облегчает завязывание знакомства. Она посоветовала начинать диалог с помощью комплимента или вопросов о книге или музыке.

Ранее психолог Ольга Тетерина рассказала, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
