Психолог ответила, могут ли женщины знакомиться первыми

Мужчины положительно относятся к инициативным женщинам, заявила РИАМО клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова. Она отметила, что сейчас представители обоих полов реже знакомятся на улице.

Кстати, мужчины довольно благосклонно воспринимают таких женщин, ведь эта ситуация демонстрирует, в первую очередь, безопасность общения и доступность женщины. Он уже видит, что с ней легко и комфортно, и дальнейшие шаги к завязыванию знакомства облегчены, — рассказала Макарова.

Психолог подчеркнула, что женская инициатива облегчает завязывание знакомства. Она посоветовала начинать диалог с помощью комплимента или вопросов о книге или музыке.

