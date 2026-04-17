Психолог раскрыла секрет долговечных крепких отношений

Ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов, заявила NEWS.ru практикующий психолог Ольга Тетерина. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.

Конечно, все начинается на этапе выбора супругами друг друга. Закрывая в начале отношений глаза на «красные флаги», не проговаривая то, что беспокоит, мы рискуем быть разочарованными, когда этап влюбленности пройдет. Обсуждайте, что беспокоит, здесь и сейчас. Говорите без претензий, обвинений, опираясь на свои чувства, обозначайте свою ценность. Уважайте границы друг друга. Невозможно находиться все время в слиянии, мы то ближе, то дальше друг от друга. Идеальные отношения — это не то, что можно найти, их создают два взрослых человека, которые когда-то выбрали и продолжают выбирать друг друга, — пояснила Тетерина.

Ранее психолог Екатерина Ильичева рассказала, что абьюз проявляется не только в физическом насилии. К признакам эмоционального насилия она отнесла игнорирование, газлайтинг, гиперопеку и вербальную агрессию.