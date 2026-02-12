Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 13:47

Психолог объяснила, как выявить родителя-абьюзера

Психолог Ильичева: абьюз проявляется не только в физическом насилии

Абьюз проявляется не только в физическом насилии, рассказала KP.RU детский психолог Екатерина Ильичева. К признакам эмоционального насилия она отнесла игнорирование, газлайтинг, гиперопеку и вербальную агрессию.

Абьюз — это не только физическое насилие, избиение, не только крики и ор. Гораздо чаще встречаются скрытые формы психологического давления, которые годами подрывают психическое здоровье ребенка, влияя на работу мозга и формирование личности, — рассказала Ильичева.

Психолог отметила, что такое поведение родителей провоцирует хронический стресс у ребенка. По ее словам, это затрагивает и физиологию — в организме постоянно повышенный уровень гормона стресса кортизола, что нарушает работу префронтальной коры.

Ранее психолог Александр Бережный рассказал, что открытое и честное общение с людьми позволит предотвратить проявления газлайтинга. Эксперт также посоветовал принимать решения на основе своих ценностей и без ориентира на мнение других.

