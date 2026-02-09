Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе Стас Пьеха заявил, что он очень эмпатичный и включенный в жизнь партнера человек

Певец Стас Пьеха в разговоре с KP.RU опроверг обвинения в том, что он тяжелый в отношениях человек. Артист заявил, что мнение о нем как об абьюзере ошибочно.

Исполнитель рассказал, что он чрезвычайно эмпатичный человек и активно участвует в жизни своего партнера. По его словам, если и имеет место абьюз, то только в его сторону. Пьеха связал предвзятое отношение к себе с парой резких заявлений, сделанных в рамках одного из телешоу.

Чего-чего, а абьюза у меня вообще никогда не было, только если в мой адрес, но не от меня! Мне кажется, я дико эмпатичный, наоборот. Я слишком включенный в человека, что мне самому тяжело. Поэтому я в отношениях очень классный, но только для тех, с кем я в отношениях, — отметил артист.

