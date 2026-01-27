Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова хочет, чтобы их 11-летний сын Петр в будущем стал артистом. По словам исполнителя, которые приводит «КП-Петербург», сам он не задумывался о такой профессии для ребенка.

Жена вроде как решила, что будет (музыкантом). Ну, посмотрим. Я ругать его за прогулы не буду, конечно. Понимаю, что самое главное — это получить знания, которые реально будут тебе нужны, которые будут прикладными, — отметил он.

До этого Пьеха заявил, что идеальная спутница должна обладать рядом качеств — как внешних, так и внутренних. Артист объяснил, что его привлекает естественность и внутренний баланс. Пьеха также признался, что ему тяжело общаться с часто выпивающими девушками, а также излишне нервными особами, которые перекладывают ответственность за свои переживания на партнера.

