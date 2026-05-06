Токаев пообещал отстаивать интересы Казахстана с жестких позиций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна готова отстаивать свои интересы «с более жестких позиций» при необходимости, не ограничиваясь только дипломатией. По словам политика, которые приводит его пресс-служба, республика является миролюбивой и выступает за разрешение всех конфликтов дипломатическими средствами через переговоры.

Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций, — сказал Токаев.

Выступая на мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, глава государства отметил необходимость строго следовать принципам и нормам международного права. По его словам, Казахстан должен быть готов к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз.

Токаев добавил, что стране требуется наращивать оборонный потенциал и продолжать технологическую модернизацию вооруженных сил. Он назвал это требованием нынешнего нестабильного и турбулентного времени.

Ранее глава Казахстана в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Токаев особо подчеркнул важность расширения экономического и гуманитарного сотрудничества между Астаной и Москвой.