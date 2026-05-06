День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 12:27

Раскрыты новые детали переговоров США и Ирана

Axios: Иран и США обсуждают мораторий на обогащение урана сроком до 20 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран и Соединенные Штаты ведут интенсивные переговоры о временном моратории на обогащение урана, продолжительность которого, по разным оценкам, может составить от пяти до 20 лет, сообщил портал Axios. Стороны пока не пришли к единому знаменателю относительно точной цифры.

По данным журналистов, Тегеран предлагает ограничить срок моратория пятью годами, тогда как Вашингтон настаивает на 20 годах. Один из собеседников заявил, что компромиссный вариант может составить 15 лет. США также хотят зафиксировать в соглашении пункт, согласно которому нарушение условий моратория продлевало бы его действие.

Кроме того, по истечении моратория американская сторона готова позволить Ирану возобновить обогащение урана лишь до уровня 3,67%. Ровно столько было предусмотрено Совместным всеобъемлющим планом действий, заключенным в 2015 году.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика готова заключить с США исключительно справедливое и всеобъемлющее соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что президент Дональд Трамп нацелен на выработку с Тегераном меморандума о взаимопонимании, который охватил бы ключевые темы, требующие урегулирования.

Мир
Иран
США
уран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.