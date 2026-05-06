Раскрыты новые детали переговоров США и Ирана Axios: Иран и США обсуждают мораторий на обогащение урана сроком до 20 лет

Иран и Соединенные Штаты ведут интенсивные переговоры о временном моратории на обогащение урана, продолжительность которого, по разным оценкам, может составить от пяти до 20 лет, сообщил портал Axios. Стороны пока не пришли к единому знаменателю относительно точной цифры.

По данным журналистов, Тегеран предлагает ограничить срок моратория пятью годами, тогда как Вашингтон настаивает на 20 годах. Один из собеседников заявил, что компромиссный вариант может составить 15 лет. США также хотят зафиксировать в соглашении пункт, согласно которому нарушение условий моратория продлевало бы его действие.

Кроме того, по истечении моратория американская сторона готова позволить Ирану возобновить обогащение урана лишь до уровня 3,67%. Ровно столько было предусмотрено Совместным всеобъемлющим планом действий, заключенным в 2015 году.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика готова заключить с США исключительно справедливое и всеобъемлющее соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что президент Дональд Трамп нацелен на выработку с Тегераном меморандума о взаимопонимании, который охватил бы ключевые темы, требующие урегулирования.