Синоптик спрогнозировал «черемуховые» холода в Москве Синоптик Тишковец: «черемуховые» холода обрушатся на Москву и другие регионы РФ

«Черемуховые» холода придут в Москву и другие регионы Центральной России в пятницу, 8 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Метеоролог уточнил, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений.

На несколько суток в Центральную Россию придут «лайтовые», то есть легкие, щадящие, несерьезные «черемуховые» холода без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра, — написал он.

Тишковец отметил, что в пятницу через регион пройдет холодный фронт, который принесет ливни и грозы. Температура воздуха ощутимо понизится, но до климатической нормы. В течение суток столбики термометров не превысят 13–18 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в середине текущей недели температура воздуха в Московском регионе окажется примерно на шесть градусов выше положенной климатической нормы. Однако порога аномальной жары, по ее словам, показатели не достигнут.

До этого синоптики сообщили, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов.