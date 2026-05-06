В Московском регионе воздух прогреется выше нормы в середине недели В Московском регионе температура на шесть градусов превысит норму

В середине текущей недели температура воздуха в Московском регионе окажется примерно на шесть градусов выше положенной климатической нормы, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Однако порога аномальной жары, по ее словам, показатели не достигнут.

Температура выше нормы примерно на шесть градусов. Это в среду, четверг и пятницу, — сказала Макарова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и возможными грозами, воздух прогреется до +25 градусов. В последующие дни через регион пройдут атмосферные фронты, что приведет к колебаниям температуры и осадкам.

До этого синоптики сообщили, что в День Победы 9 Мая в столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов. По данным синоптиков, в ночь на 9 мая в Москве также возможен дождь, столбики термометров будут держаться на уровне +7–12 градусов.