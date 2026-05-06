Синоптик раскрыл, какой сюрприз погода преподнесет Москве в среду Синоптик Тишковец сообщил о возможной грозе в Москве 6 мая

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и возможными грозами, воздух прогреется до +25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В последующие дни через регион пройдут атмосферные фронты, что приведет к колебаниям температуры и осадкам.

В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западный с разворотом на северо-восточный 4–9 метров в секунду, порывистый. Максимальная температура — плюс 20–25 градусов, — сообщил Тишковец.

Атмосферное давление будет расти и составит около 745 миллиметров ртутного столба. В четверг регион окажется в теплом секторе циклона. Синоптики ожидают переменную облачность, местами — грозы и кратковременные дожди. Температура ночью составит плюс 11–16 градусов, днем — плюс 22–27 градусов.

В пятницу, 8 мая, ожидается прохождение очередного холодного фронта с кратковременными осадками, температура снизится до плюс 12–17 градусов в течение суток. На 9 Мая прогнозируется облачная погода с дождями. Ночью и утром температура составит плюс 7–12 градусов, днем — не выше плюс 10–15 градусов. В воскресенье в регионе сохранится прохладная для сезона погода.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что прохладная погода, которая придет в столичный регион к концу праздничных дней, с высокой вероятностью сохранится и на следующей неделе. По его словам, говорить о наступлении летнего тепла пока преждевременно.