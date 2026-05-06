День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 09:06

Синоптик раскрыл, какой сюрприз погода преподнесет Москве в среду

Синоптик Тишковец сообщил о возможной грозе в Москве 6 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и возможными грозами, воздух прогреется до +25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В последующие дни через регион пройдут атмосферные фронты, что приведет к колебаниям температуры и осадкам.

В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западный с разворотом на северо-восточный 4–9 метров в секунду, порывистый. Максимальная температура — плюс 20–25 градусов, — сообщил Тишковец.

Атмосферное давление будет расти и составит около 745 миллиметров ртутного столба. В четверг регион окажется в теплом секторе циклона. Синоптики ожидают переменную облачность, местами — грозы и кратковременные дожди. Температура ночью составит плюс 11–16 градусов, днем — плюс 22–27 градусов.

В пятницу, 8 мая, ожидается прохождение очередного холодного фронта с кратковременными осадками, температура снизится до плюс 12–17 градусов в течение суток. На 9 Мая прогнозируется облачная погода с дождями. Ночью и утром температура составит плюс 7–12 градусов, днем — не выше плюс 10–15 градусов. В воскресенье в регионе сохранится прохладная для сезона погода.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что прохладная погода, которая придет в столичный регион к концу праздничных дней, с высокой вероятностью сохранится и на следующей неделе. По его словам, говорить о наступлении летнего тепла пока преждевременно.

Москва
Евгений Тишковец
погода
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.