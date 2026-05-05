День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 14:47

Москвичам рассказали, задержатся ли в столице майские холода

Синоптик Голубев: похолодание в Москве может растянуться на следующую неделю

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прохладная погода, которая придет в столичный регион к концу праздничных дней, с высокой вероятностью сохранится и на следующей неделе, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, говорить о наступлении летнего тепла пока преждевременно.

По предварительным данным, которые будут уточняться, не исключено, что холода в Москве задержатся и на следующей неделе, поэтому некоторые СМИ поторопились, назвав этот май летним, — рассказал Голубев.

Ранее синоптики сообщили, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидается облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов. По данным синоптиков, в ночь на 9 мая в Москве также возможен дождь, столбики термометров будут держаться на уровне +7–12 градусов.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что метеорологическое лето наступит в Московском регионе после 26 мая. По ее словам, в это время среднесуточная температура воздуха переступит отметку +15 градусов.

Общество
Москва
погода
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.