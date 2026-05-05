Москвичам рассказали, задержатся ли в столице майские холода Синоптик Голубев: похолодание в Москве может растянуться на следующую неделю

Прохладная погода, которая придет в столичный регион к концу праздничных дней, с высокой вероятностью сохранится и на следующей неделе, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, говорить о наступлении летнего тепла пока преждевременно.

По предварительным данным, которые будут уточняться, не исключено, что холода в Москве задержатся и на следующей неделе, поэтому некоторые СМИ поторопились, назвав этот май летним, — рассказал Голубев.

Ранее синоптики сообщили, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидается облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов. По данным синоптиков, в ночь на 9 мая в Москве также возможен дождь, столбики термометров будут держаться на уровне +7–12 градусов.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что метеорологическое лето наступит в Московском регионе после 26 мая. По ее словам, в это время среднесуточная температура воздуха переступит отметку +15 градусов.