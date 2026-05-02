02 мая 2026 в 09:43

Москвичам назвали сроки наступления метеорологического лета

Макарова: метеорологическое лето наступит в Московском регионе после 26 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Метеорологическое лето наступит в Московском регионе после 26 мая, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она пояснила, что в это время среднесуточная температура воздуха переступит отметку в +15 градусов.

В конце мая ожидается уже практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям, — сказала Макарова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая, когда температура воздуха поднимется до +23 градусов, что соответствует июньским показателям. По словам синоптика, уже 3 мая днем столбики термометров впервые в году достигнут +18–21 градуса, что побьет рекорд 2024 года.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что минувший апрель стал «самым мокрым» месяцем в столице за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. Количество выпавших осадков достигло 270% от положенной месячной нормы. По словам Паршиной, лишь незначительно меньший объем осадков наблюдался в апреле 1986 года.

Москвичам назвали сроки наступления метеорологического лета
