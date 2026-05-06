Белицкое, Харьков, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 мая? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Гришино, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новоалексадровки, Николаевки, Никифоровки, Рай-Александровки, Святогорска, Соснового, Федоровки Второй, Харькова, Часова Яра и Чайковки?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ атакуют в Васильевке, а также есть успехи в Новоалександровке, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении ВС РФ отразили контратаки противника в Белицком. Продолжаются бои в районе Нового Донбасса. На Константиновском направлении боестолкновения в северной части Долгой Балки и севернее Ильиновки. Сообщается, что войска РФ вошли в южные и юго-западные районы Константиновки. В Часове Яре идут бои, ВС РФ удерживают позиции. На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Коровьего Яра, Александровки, Соснового и Святогорска. На Северском участке идут бои за Кривую Луку. Продолжаются столкновения в Федоровке Второй и на участке между Липовкой и Никифоровкой. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ расширяют зону контроля к югу от Покаляного, ведут бои за Караичное, Волоховку и Чайковку. Не стихают бои в районе Охримовки. Продолжаются бои у Избицкого и Верхней Писаревки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Волчанском участке российские войска продвинулись на 400 метров, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Чайковке. В Константиновке ВС РФ ведут тяжелые бои. ВСУ пытаются контратаковать, идут интенсивные встречные бои. В районе Часова Яра ВСУ также атакуют. На Купянском направлении идут бои в городе и на юге направления. На Великобурлукском направлении наши штурмовики продвинулись до 200 метров на северо-западе Купянского района», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении идут бои за населенный пункт Кривая Лука, который уже почти наполовину находится под контролем ВС РФ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Каленики и Резниковка зачищены, бои идут за лесопосадки по направлению к Рай-Александровке. Чуть южнее ВС РФ расширили контроль территории у трассы на Славянск, освободив участок восточнее и юго-восточнее Приволья, за само село уже идут бои. ВС РФ нанесли удар в Чернигове по зданию областной прокуратуры. Взрывы гремели из Апостолово Днепропетровской области, в самом Днепропетровске нанесен ракетный удар по складу одного из предприятий ВСУ. Зафиксированы множественные взрывы в Мерефе Харьковской области», — сообщили военкоры.

