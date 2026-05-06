День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:19

Белицкое, Харьков, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 мая? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Гришино, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новоалексадровки, Николаевки, Никифоровки, Рай-Александровки, Святогорска, Соснового, Федоровки Второй, Харькова, Часова Яра и Чайковки?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ атакуют в Васильевке, а также есть успехи в Новоалександровке, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении ВС РФ отразили контратаки противника в Белицком. Продолжаются бои в районе Нового Донбасса. На Константиновском направлении боестолкновения в северной части Долгой Балки и севернее Ильиновки. Сообщается, что войска РФ вошли в южные и юго-западные районы Константиновки. В Часове Яре идут бои, ВС РФ удерживают позиции. На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Коровьего Яра, Александровки, Соснового и Святогорска. На Северском участке идут бои за Кривую Луку. Продолжаются столкновения в Федоровке Второй и на участке между Липовкой и Никифоровкой. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ расширяют зону контроля к югу от Покаляного, ведут бои за Караичное, Волоховку и Чайковку. Не стихают бои в районе Охримовки. Продолжаются бои у Избицкого и Верхней Писаревки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Волчанском участке российские войска продвинулись на 400 метров, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Чайковке. В Константиновке ВС РФ ведут тяжелые бои. ВСУ пытаются контратаковать, идут интенсивные встречные бои. В районе Часова Яра ВСУ также атакуют. На Купянском направлении идут бои в городе и на юге направления. На Великобурлукском направлении наши штурмовики продвинулись до 200 метров на северо-западе Купянского района», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении идут бои за населенный пункт Кривая Лука, который уже почти наполовину находится под контролем ВС РФ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Каленики и Резниковка зачищены, бои идут за лесопосадки по направлению к Рай-Александровке. Чуть южнее ВС РФ расширили контроль территории у трассы на Славянск, освободив участок восточнее и юго-восточнее Приволья, за само село уже идут бои. ВС РФ нанесли удар в Чернигове по зданию областной прокуратуры. Взрывы гремели из Апостолово Днепропетровской области, в самом Днепропетровске нанесен ракетный удар по складу одного из предприятий ВСУ. Зафиксированы множественные взрывы в Мерефе Харьковской области», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 6 мая: последние новости, что у Купянска, бои

Почему не работает Telegram сегодня, 6 мая: замедление, будет ли блокировка

Удары по Украине сегодня, 6 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Россия
ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.