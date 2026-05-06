Удар по Джанкою, девять погибших, ЧС в Чувашии: как ВСУ атакуют РФ 6 мая

За прошедшие сутки над Россией сбили 234 беспилотника. Девять человек погибли, еще 50 были ранены. В Чувашии объявили режим ЧС. ФСБ задержала шестерых граждан РФ и иностранца, планировавших теракты по заказу украинских спецслужб. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 230 украинских БПЛА атаковали регионы РФ за сутки

Накануне 234 беспилотника ВСУ атаковали российские регионы. По данным Минобороны РФ, 88 дронов были сбиты в период с 09:00 до 14:00. Они пытались ударить по Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областям, а также по Московскому региону, Крыму и Чувашии.

За следующие семь часов 93 дрона совершили налеты на 15 регионов РФ, уточнили в военном ведомстве. Под угрозой удара оказались Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Адыгея, Крым, Краснодарский край и объекты в Азовском и Черном морях.

В ночь на 6 мая атаки продолжились. Силы ПВО уничтожили 53 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

В Чувашии объявили режим ЧС после атаки украинских БПЛА

ВСУ второй день подряд атакуют Чебоксары. По меньшей мере два человека погибли, количество пострадавших увеличилось до 35 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Трое граждан находятся в тяжелом состоянии.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, ВСУ выпустили по городу не менее восьми БПЛА и несколько крылатых ракет. Местные власти объявили в регионе режим ЧС.

«Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях», — написал глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Власти Чебоксар начали принимать заявки от предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак БПЛА, сообщили в Минэкономразвития региона.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Чувашию.

Военнослужащий ВСУ

В каких регионах РФ есть раненые и погибшие в результате обстрелов ВСУ

Пять человек из числа гражданского населения погибли в результате удара БПЛА по Джанкою, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Атака произошла после начала «режима тишины», который вступил в силу 6 мая в 00:00.

Два человека погибли за прошедшие сутки в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, в районе села Лаптевка БПЛА ударил по работающему в поле трактору. Водитель скончался на месте.

«В Шебекино в результате атаки FPV-дрона возле частного дома погибла женщина. Она скончалась на месте до прибытия бригады скорой», — добавил он.

Гладков также сообщил о шестерых раненых в результате атак ВСУ на Белгород и село Дмитриевка. Среди них — 11-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Двое мужчин пострадали в результате удара дрона по заправочной станции во Льгове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Один из раненых — начальник пожарной части.

Удары противника по селу Белая Березка в Брянской области привели к ранению пяти мирных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, среди пострадавших есть ребенок.

Мирная жительница получила ранения в результате атаки БПЛА на Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов. Еще одна женщина пострадала при ударе ВСУ по Васильевке, уточнил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о погибших и пострадавших в регионах РФ в результате атак украинских военных.

Сотрудники ФСБ задержали шестерых украинских шпионов

Сотрудники ФСБ задержали шестерых граждан РФ и иностранца по подозрению в причастности к деятельности украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Операция прошла в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях.

Уточняется, что задержанные собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспорте и участниках СВО для последующего совершения диверсий, а также призывали к терактам.

