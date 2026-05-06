06 мая 2026 в 09:52

ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в восьми регионах России

Сотрудники ФСБ задержали шестерых граждан России и одного иностранца по подозрению в причастности к деятельности украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Задержания прошли в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Удмуртской Республике, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях пресечена деятельность пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности киевского режима, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны пятеро агентов, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспорте и участниках СВО для последующего совершения диверсий. Помимо этого, в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны граждане России, которые оправдывали атаки БПЛА и призывали к совершению терактов.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали теневой канал связи, использовавшийся украинскими телефонными мошенниками в Забайкальском крае. Через эту сеть было совершено более 30 эпизодов обмана граждан. Операцию провели совместно с МВД. Общий ущерб от деятельности злоумышленников, действовавших под руководством зарубежных кураторов, превысил 30 млн рублей.

