Поиски Усольцевых: последние новости 6 мая, что произошло накануне пропажи

В деле о пропаже в тайге семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и их пятилетней дочери Арины — появились новые подробности. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 6 мая?

На что надеются спасатели

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь.

Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Также было установлено, что незадолго до пропажи Усольцевых видели двое туристов. Поиски семьи велись до 12 октября, однако были прекращены из-за сложных погодных условий.

Руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светлана Торгашина сообщила ТАСС, что поисковые мероприятия будут возобновлены после схода снега, предположительно, в середине июня.

По ее словам, спасатели надеются найти следы под снегом.

«Буквально не так давно поисковые группы туда выезжали для осмотра территории. Снег там местами еще приличной глубины достигает. <…> Я предполагаю, что поиски будут сосредоточены также с самого начала, где и первичный осмотр был. Чтобы была возможность обнаружить, возможно, то, что было скрыто на тот момент уже под снегом», — заявила она.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Где была семья Усольцевых накануне исчезновения

Участок тайги в Красноярском крае, где пропала семья, принадлежит компаньону Сергея Усольцева, а также директору турбазы, где они ночевали накануне исчезновения, сообщает aif.ru.

Таким образом, как пишет источник, появилось предположение о том, что Усольцевы отправились в поход не с туристической целью, а для проведения деловых переговоров.

Уточняется, что во время остановки на ночлег Усольцевы пользовались не баней на территории базы, а личной — администратора.

«Получается, что Усольцевы были не просто клиентами. Возможно, в доме вместе с парением проходили и серьезные деловые разговоры», — говорится в статье.

