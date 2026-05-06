06 мая 2026 в 11:30

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 мая: где сбои в России

Сегодня, 6 мая, наблюдается массовый сбой в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Что об этом известно, как долго продлятся ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 6 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 6 мая, нестабильное интернет-соединение наблюдается во многих российских регионах у абонентов разных сотовых операторов.

Пользователи отмечают, что из-за сбоев в работе мобильного интернета не могут получить доступ к приложениям на смартфонах, загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками, каршерингом и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 6 мая поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Кроме того, жалобы зарегистрированы из Башкирии, Татарстана, Кузбасса, Якутии, Алтайского и Краснодарского краев, Самарской, Новосибирской, Оренбургской, Смоленской, Ульяновской, Курской, Ярославской, Магаданской, Амурской, Владимирской и Иркутской областей.

Почему не работает мобильный интернет 6 мая

Жителей Москвы предупреждали, что в период майских праздников в столице могут вводиться ограничения на работу мобильного интернета. В Минцифры сообщили, что операторы связи будут заблаговременно предупреждать об ограничениях.

«Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — пояснили в ведомстве.

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщил, что в городе и районах, граничащих с Ленинградской областью, с 6 по 9 мая возможно временное ухудшение мобильной связи и интернета.

«В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий с 6 по 9 мая на территории Санкт-Петербурга и районов, граничащих с Ленинградской областью, возможно временное ухудшение качества мобильной связи и интернета. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области», — говорится в сообщении.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Однако во время их использования не стоит вводить личные данные, предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. Эксперт рекомендовал не заходить на страницы банков или сайты, где вводятся персональные данные. При этом, по его словам, использовать мессенджеры и социальные сети в формате приложений можно.

Также Минцифры сообщило, что согласовывает с правоохранительными органами открытие «белого списка» сайтов в столице «для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности».

Мария Баранова
