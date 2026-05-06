День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:23

Магнитные бури сегодня, 6 мая: что завтра, боли, тревожное расстройство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Магнитное поле Земли сегодня, 6 мая, будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитных бурь, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 мая

По информации экспертов ИКИ РАН, сегодня, 6 мая, вероятность возникновения полноценной магнитной бури оценивается всего в 16%, возможность слабых геомагнитных возмущений — около 25%, а с вероятностью 59% обстановка останется спокойной.

Утром 6 мая солнечная активность снизилась до 3,7 балла из 10 возможных, а за минувшую ночь новых вспышек на поверхности светила не зарегистрировано. Накануне ученые сообщали о восьми слабых выбросов энергии на Солнце (индекс вспышечной активности составлял 4,4 балла). Сегодня же вспышечная активность остается на низком уровне.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», сегодня геомагнитное поле, возможно, будет неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

«Вспышечная солнечная активность: от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны», — говорится в публикации на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 7 мая, магнитной бури не прогнозируется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что советуют делать врачи в период магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям отказаться от алкоголя и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — пояснила она.

Также Тимощенко советует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также он посоветовал отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил Онищенко.

Читайте также:

Ночные заморозки, гололедица и дубак: погода в Москве в середине октября

Дожди, переменная облачность и заморозки: погода в Москве в начале октября

Жара и грозы с ядреными ливнями: погода в Москве на майские праздники

Космос
новости
магнитные бури
Здоровье
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Трамп «забыл» позвать Израиль на переговоры с Ираном
«Обрек страну на погибель»: в Киеве раскритиковали Зеленского за поездки
«Аэрофлот» ограничил количество пауэрбанков на одного пассажира
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.