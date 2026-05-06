Магнитные бури сегодня, 6 мая: что завтра, боли, тревожное расстройство

Магнитное поле Земли сегодня, 6 мая, будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитных бурь, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 мая

По информации экспертов ИКИ РАН, сегодня, 6 мая, вероятность возникновения полноценной магнитной бури оценивается всего в 16%, возможность слабых геомагнитных возмущений — около 25%, а с вероятностью 59% обстановка останется спокойной.

Утром 6 мая солнечная активность снизилась до 3,7 балла из 10 возможных, а за минувшую ночь новых вспышек на поверхности светила не зарегистрировано. Накануне ученые сообщали о восьми слабых выбросов энергии на Солнце (индекс вспышечной активности составлял 4,4 балла). Сегодня же вспышечная активность остается на низком уровне.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», сегодня геомагнитное поле, возможно, будет неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

«Вспышечная солнечная активность: от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны», — говорится в публикации на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 7 мая, магнитной бури не прогнозируется.

Что советуют делать врачи в период магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям отказаться от алкоголя и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — пояснила она.

Также Тимощенко советует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также он посоветовал отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил Онищенко.

