В России оценили идею ввести единый цвет для машин такси

Введение единого цвета машин такси на федеральном уровне является правильной идеей, считает глава таксопарка участника Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев. В беседе с «НТА-Приволжье» эксперт подчеркнул, что сейчас каждый регион может вводить свои правила, из-за чего таксопарки сталкиваются с дополнительными расходами.
Более логичная модель — закрепить один базовый цвет на уровне страны, например тот же желтый, и при этом оставить регионам право вводить дополнительный вариант, — отметил Ермолаев.
По его словам, это стало бы универсальным решением, за счет которого таксисты смогут работать в любом регионе. Кроме того, считает эксперт, желтый цвет уже давно ассоциируется у пассажиров именно с такси.
