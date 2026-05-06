В России оценили идею ввести единый цвет для машин такси Участник НАТ Ермолаев поддержал внедрение одного цвета машин такси

Введение единого цвета машин такси на федеральном уровне является правильной идеей, считает глава таксопарка участника Национальной ассоциации таксопарков Евгений Ермолаев. В беседе с «НТА-Приволжье» эксперт подчеркнул, что сейчас каждый регион может вводить свои правила, из-за чего таксопарки сталкиваются с дополнительными расходами.

Более логичная модель — закрепить один базовый цвет на уровне страны, например тот же желтый, и при этом оставить регионам право вводить дополнительный вариант, — отметил Ермолаев.

По его словам, это стало бы универсальным решением, за счет которого таксисты смогут работать в любом регионе. Кроме того, считает эксперт, желтый цвет уже давно ассоциируется у пассажиров именно с такси.

