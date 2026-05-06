Маркетолог рассказал, как легко распознать накрученные отзывы о товаре

Накрученные отзывы о товаре или услуге можно распознать по одинаковым текстам и массовым публикациям в один и тот же период, заявил Lenta.ru маркетолог Владимир Виноградов. Схожие аватарки пользователей также должны насторожить.

Компании, которые не работают с обратной связью, быстро остаются позади конкурентов, но тут важно не просто наличие отзывов, а то, как бренд с ними работает. Одни честно мотивируют клиентов делиться впечатлениями за бонусы, другие — заказывают хвалебные комментарии у «агентов влияния» или вовсе накручивают ботов. Доверять стоит не столько самим отзывам, сколько открытости и профессионализму бренда, — посоветовал Виноградов.

Он порекомендовал открывать негативные отзывы — обычно там описывается суть проблем. Кроме того, важно обращать внимание на реакцию бренда. Если представители компании помогают потребителям и клиентам решать вопросы, то это хороший знак.

Ранее корпоративный юрист Юлия Бондаренко заявила, что при покупке телефона с рук стоит проверить, не находится ли он в черном списке. По ее словам, полицейские могут изъять устройство, но по закону покупатель считается добросовестным, пока не доказано обратное.