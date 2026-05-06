Виниловую пластинку с песнями Лещенко выпустили ко Дню Победы

Завод по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» выпустил винил с песнями Льва Лещенко ко Дню Победы, сообщает НСН. Пластинку подготовили по заказу одного из лейблов. В сборник вошли культовые песни артиста, в том числе «Соловьиная Роща», «День Победы», «Родительский дом».

Мы отмечаем новый тренд: люди все чаще стремятся записать героическую музыку именно на виниле. Это позволяет сохранить подлинный дух эпохи, ведь грампластинка, предшественница современного винила, была основным носителем звука в годы Великой Отечественной войны. Наши соотечественники помнят подвиг предков и хотят рассказать о нем потомкам через музыку на виниловой пластинке, — поделился руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

Ранее редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила специальный выпуск к 9 Мая. Номер полностью собран из архивных материалов, которые выпускались в период Великой Отечественной войны. Читатели смогут познакомиться с подлинными публикациями 1941–1945 годов.