06 мая 2026 в 14:04

Минцифры могут покинуть сразу два заместителя главы ведомства

РБК: в Минцифры обсудят уход Кучушева и Шойтова с постов замминистра

Сергей Кучушев Сергей Кучушев Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном и IT-рынках сообщил, что Министерство цифрового развития России могут покинуть два заместителя главы ведомства. Как пишут авторы, речь идет о Сергее Кучушеве и Александре Шойтове.

По информации издания, Кучушев курирует департаменты экономики и финансов, развития IT-отрасли, а также цифровых компетенций и образования. Как рассказали собеседники, окончательное решение об уходе Шойтова, который отвечает за информационную безопасность, пока не принято.

РБК пишет, что также обсуждается возможность ухода Евгения Хасина, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности. Как сказано в материале, полтора месяца назад его заместитель Айсалу Бадягина уже покинула ведомство, перейдя в аппарат правительства.

В статье отмечается, что кадровые перестановки происходят на фоне реорганизации министерства. По словам собеседников, департамент развития облачных сервисов планируют объединить с департаментом искусственного интеллекта, а полномочия департамента цифровых компетенций могут передать другому подразделению.

По данным источников, направления департамента информационной безопасности могут перераспределить между другими отделами Минцифры, а также ФСБ и ФСТЭК. РБК отмечает, что представитель министерства отказался от комментариев.

Ранее президент РФ Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост врио Федора Щукина. Он пообещал внимательно смотреть из Кремля за деятельностью новой команды.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
