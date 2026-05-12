В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга

Генерального директора холдинга «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина избрали новым президентом Федерации керлинга России, сообщили в пресс-службе федерации. Он сменил на этой должности Дмитрия Свищева, который руководил организацией больше 15 лет — с 2010 года, передает РИА Новости.

По итогам голосования новым президентом Федерации керлинга России был избран Крапивин Алексей Андреевич. Решение было принято единогласно. Срок полномочий президента ФКР составит четыре года, — отметили в пресс-службе организации.

Также в ходе отчетной конференции участники обсудили основные направления работы федерации. Вместе с тем на совещании подвели итоги за прошедший период и выбрали новые руководящие органы.

Ранее Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Депутат также стал основным кандидатом на пост президента Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, приоритетом новой структуры станет защита интересов атлетов и их возвращение на мировую арену.