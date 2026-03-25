Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России (ФКР), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Выборы нового руководителя пройдут 12 мая.

Свищев возглавляет ФКР с 2010 года. С 2021 по 2023 год он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда.

Ранее Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Депутат также стал основным кандидатом на пост президента Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, создание которой завершится в ближайшее время.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев подчеркнул, что приоритетом новой структуры станет защита интересов атлетов и их возвращение на мировую арену. Он выразил уверенность, что под руководством Свищева организация сможет обеспечить молодым спортсменам право на честное и равное участие в крупнейших соревнованиях.