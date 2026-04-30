День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 18:46

Путин обещал внимательно смотреть за работой нового руководства Дагестана

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин пообещал внимательно смотреть из Кремля за деятельностью новой команды в руководстве Дагестана. Глава государства собрал представителей республики в Москве, чтобы обсудить кандидатуру будущего руководителя региона, передает РИА Новости.

Депутаты собрания, парламент Республики должны будут оценивать работу. Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда, — подчеркнул президент.

Нынешний глава Дагестана Сергей Меликов завершает свою деятельность в республике в связи с переходом на другое место работы. Путин подчеркнул важность преемственности и эффективности управления в этом стратегически важном субъекте.

Ранее президент РФ поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики взамен ушедшего Сергея Меликова. Путин также одобрил назначение Магомеда Рамазанова на пост премьера. Высказываясь о кандидатуре Рамазанова, глава государства обратил внимание, что тот уже успел проявить себя в Дагестане. В связи с этим президент отметил, что не имеет ничего против его назначения на пост главы правительства.

Власть
Владимир Путин
Дагестан
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.