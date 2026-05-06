На Западе забили тревогу из-за превращения ООН и НАТО в «зомби»-системы Bloomberg: ООН и НАТО переживают кризис из-за утраты своей актуальности

Глобальные институты международной системы, включая НАТО и структуры ООН, все больше напоминают «зомби»-организации из-за утраты актуальности, отсутствия поддержки мировых держав и внутренних кризисов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. В публикации провели параллель между 1930-ми и 2020-ми годами.

Тревожная параллель между 1930-ми и 2020-ми годами заключается в том, что в оба десятилетия многосторонние институты международной системы напоминают ходячих мертвецов. Сегодня это относится к оборонительным альянсам, таким как НАТО, и, конечно же, к ООН, — говорится в сообщении.

Bloomberg уточняет, что в 1930-е годы такой «зомби»-системой была Лига Наций, существовавшая лишь на бумаге без реальной поддержки крупных держав. В число новых «зомби» агентство также включает Всемирную торговую организацию, Договор о нераспространении ядерного оружия, Международный уголовный суд и другие структуры ООН.

Среди причин упадка называются игнорирование странами «духа», заложенного в эти организации при создании, потеря актуальности и внутренние кризисы. Все это, по мнению Bloomberg, ведет к «медленной эвтаназии» современных международных институтов.

Ранее бывший глава аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме (2017–2018) Кит Келлог заявил, что еще во время первого президентства Дональда Трампа советовал ему выстроить новые военные отношения с Европой, полностью пересмотрев концепцию НАТО. Он признался, что весь Альянс держится на мощи одних лишь США.