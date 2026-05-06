Смерть чиновника в массажном салоне признали травмой на работе

В Китае суд признал смерть чиновника в спа-салоне производственной травмой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Китае признал производственной травмой смерть госслужащего, которая наступила в массажном салоне во время командировки, пишет издание Sohu. Инцидент произошел в марте прошлого года в городе Хух-Хото, куда двое сотрудников были направлены в служебную поездку.

После рабочего дня мужчины решили посетить спа-салон. В зоне ожидания одному из них внезапно стало плохо, и прибывшие медики констатировали смерть.

Местный орган соцстрахования отказался признать случай производственной травмой, но родственники обжаловали это решение в суде. Суд первой инстанции отменил отказ, указав, что поездка носила служебный характер, а смерть наступила в период командировки.

Представители департамента подали апелляцию, заявив, что посещение клуба и массаж выходили за рамки служебной необходимости. Однако вышестоящий суд оставил решение первой инстанции в силе и отклонил апелляцию.

Суд указал, что мужчина находился в командировке по поручению работодателя и не нарушал установленных правил. Смерть наступила в период выполнения служебных обязанностей либо необходимого отдыха между ними.

Ранее суд в Китае вынес смертный приговор бывшему секретарю партийного комитета города Хайкоу Ло Цзэнбиню с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, чиновник незаконно получил около 316 млн юаней (около 3,5 млрд рублей).

Азия
Китай
чиновники
смерти
СПА-центры
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
