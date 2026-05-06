Администрация украинского президента Владимира Зеленского ведет себя как обезьяна с гранатой, когда атакует инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в интервью ИС «Вести». По его словам, удары по энергообъектам, которые связаны со станцией, давно стали системными.

Украина является той страной, которая, знаете, такая обезьяна с гранатой, когда даже ее непосредственные спонсоры не знают, в какую сторону, в какой момент она может побежать и какие последствия такого рода действий могут быть, — указал Мирошник.

Ранее посол заявил, что Вооруженные силы Украины преднамеренно нанесли удар по фотокорреспонденту ТАСС Александру Полегенько во время работы в Запорожской области. По словам Мирошника, атака была предпринята при помощи дрона.

До этого сам Полегенько уточнил, что попал под обстрел в прифронтовой Васильевке. Он приехал в город, чтобы снять на камеру последствия украинских обстрелов. Дрон ВСУ атаковал журналиста, как только он припарковал машину. По словам корреспондента, он остался цел, однако автомобиль получил повреждения.