06 мая 2026 в 14:37

Водителям напомнили о неожиданной опасности на дорогах

Автоэксперт Хайцеэр: водителям надо быть внимательными из-за автоподставщиков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Из-за автоподставщиков водителям следует быть еще более аккуратными и внимательными на дорогах, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что никаких решений на месте быть не должно — нужно всегда вызывать сотрудников ГАИ.

Бесспорно — вызов ГАИ: не должно быть никаких решений на месте и договоренностей со вторым участником ДТП. Также может помочь дорожная камера или любые другие системы видеонаблюдения, которые зафиксируют нарушение, — отметил эксперт.

Хайцеэр обратил внимание, что поставщики стараются выбирать места, где нет средств видеофиксации. По его словам, на дороге могут возникать любые непредвиденные ситуации.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что видеорегистратор поможет избежать последствий некоторых мошеннических схем на дорогах. Он также посоветовал никогда не покидать место ДТП.

